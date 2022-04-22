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Автор Светлана Нерадовская

Депутат Шхагошев пригласил представителей Запада в Мариуполь: сами всё увидите

Мир

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев предложил представителям коллективного Запада самим посетить Мариуполь, чтобы своими глазами увидеть, кто на самом деле его контролирует.

Депутат Шхагошев пригласил представителей Запада в Мариуполь: сами всё увидите

До этого западные СМИ растиражировали заявления пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса, который уверял, что Мариуполь по-прежнему контролируется Киевом. Слова главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о находящихся в городе российских войсках Прайс счёл ложью.

"Госдеп все еще заявляет, что Мариуполь контролируется Украиной. В этой части мы можем обеспечить им коридор, чтобы они приехали и убедились, кто его контролирует. Видимо, секретные находки-компроматы натовцев в Мариуполе застали госдеп врасплох. Нужно открывать глаза мировому сообществу, даже вопреки их желанию лгать, как идет спецоперация РФ", — сказал Шхагошев в беседе с РИА Новости.

Депутат уверен, что заявления Запада о сохранении контроля Украины над Мариуполем наглядно демонстрируют, что он не желает признать правду и реальность. Шхагошев добавил, что найденные на "Азовстали" говорят о том, что там есть что искать ещё.

"За найденными инструкциями НАТО последуют и инструкторы, которые их писали", — заключил Шхагошев.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина
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