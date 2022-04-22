Депутат Шхагошев пригласил представителей Запада в Мариуполь: сами всё увидите

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев предложил представителям коллективного Запада самим посетить Мариуполь, чтобы своими глазами увидеть, кто на самом деле его контролирует.

До этого западные СМИ растиражировали заявления пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса, который уверял, что Мариуполь по-прежнему контролируется Киевом. Слова главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о находящихся в городе российских войсках Прайс счёл ложью.

"Госдеп все еще заявляет, что Мариуполь контролируется Украиной. В этой части мы можем обеспечить им коридор, чтобы они приехали и убедились, кто его контролирует. Видимо, секретные находки-компроматы натовцев в Мариуполе застали госдеп врасплох. Нужно открывать глаза мировому сообществу, даже вопреки их желанию лгать, как идет спецоперация РФ", — сказал Шхагошев в беседе с РИА Новости.

Депутат уверен, что заявления Запада о сохранении контроля Украины над Мариуполем наглядно демонстрируют, что он не желает признать правду и реальность. Шхагошев добавил, что найденные на "Азовстали" говорят о том, что там есть что искать ещё.

"За найденными инструкциями НАТО последуют и инструкторы, которые их писали", — заключил Шхагошев.