Боррель просит организовать гумкоридор из "Азовстали" и Мариуполя

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сделал заявление, в котором потребовал в срочном порядке открыть гуманитарные коридоры, по которым могли бы выйти находящиеся на территории комбината "Азовсталь" украинские военные и мирное население. В своём заявлении Боррель попросил также "необходимых гарантий прекращения огня".

"ЕС поддерживает призыв Украины к Кремлю разрешить безопасную эвакуацию гражданского населения Мариуполя… Должен также быть обеспечен свободный и безопасный доступ для тех, кто доставляет гуманитарную помощь в соответствии с основными принципами прав человека и международным гуманитарным правом", — значится в заявлении Борреля.

Также к немедленному открытию гуманитарных коридоров в Мариуполе ранее в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвал председатель ЕС Шарль Мишель, несмотря на то, что российский лидер заверил его ежедневном открытии гуманитарных коридоров с целью вывода мирного населения из осаждённого Мариуполя.

Путин также напомнил Мишелю, что отменил распоряжение о штурме "Азовстали" с целью сохранения жизней военных, пообещав полную безопасность всем украинским боевикам, которые сдадутся российской армии.