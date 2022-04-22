Эксперт Безпалько считает, что РФ не должна уходить с территорий на юге Украины

Заместитель директора центра украинистики и белорусистики МГУ им. Ломоносова Богдан Безпалько считает, что РФ не должна уходить с территорий на юге Украины.

По мнению эксперта, если ВС РФ оставят территории в Херсонской и Запорожской областях, то там могут организованы провокации. Также туда могут приехать западные инструкторы.

"Это (Провокации. — прим. ред.) определенно будет, хотя от провокаций нам все равно не спастись, но в данной ситуации это будет ровным повторением Бучи, и тех людей, которые сотрудничали с Россией, поубивают и выдадут за жертв "российской агрессии", — сказал Безпалько РИА Новостям.

Безпалько также отметил, что эти области могут быть освоены НАТО и там будет налажена вражеская инфраструктура. По мнению эксперта, нельзя оставлять территории, за которые военные РФ проливали свою кровь. России нужно начать осваивать эти земли, налаживать там гуманитарные и экономические программы.

"В целом мы не можем допустить существования Украины в таких границах, потому что это будет угрожать существованию самой России", — сказал Безпалько.