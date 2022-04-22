Ле Пен предупредила об опасности квази-слияния России и Китая: "Самое худшее"

Кандидат в президенты Франции, руководитель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен рассказала о ключевой угрозе нашего времени для безопасности страны и её европейских союзников. По мнению политика, наиболее критической ситуацией является объединение Российской Федерации и Китая.

"Самое худшее, что может случиться с нашей будущей безопасностью — это квази-слияние Китая и России, создание блока этих двух стран", — подчеркнула Ле Пен, передаёт Europe 1.

Как отметила кандидат во французские лидеры, её пугает сильное сближение Пекина и Москвы в валютной, экономической и военной областях. Также политик заявила, что Париж должен стать "балансировщиком", который сможет уберечь Европу от боевых действий.

Ранее Ле Пен уже выражала опасения из-за возможного союза КНР и РФ. В этом случае появится самый большой регион с огромным количеством населения, предупредила лидер французской партии.