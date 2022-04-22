Китайские сайты прогноза погоды обозначили Мариуполь как российский город

В официальных прогнозах погоды в Китае освобожденный Мариуполь уже обозначен, как российский город.

Так, при запросе "Погода в Мариуполе" выскакивает текущая позиция: "Прогноз погоды на 40 дней>Россия>Прогноз погоды в Мариуполе на 40 дней".

Город Мариуполь на китайском сайте прогноза

Напомним, боевые действия между войсками России и ДНР с одной стороны, и Украины с другой. начались 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала спецоперации на Украине. 1 марта находившиеся в Мариуполе украинские войска оказались в окружении и началась блокада города.

21 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Мариуполь находится полностью под контролем ВС РФ, а националисты надёжно заблокированы на заводе "Азовсталь".