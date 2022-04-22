Румынский лётчик: Россия может завершить вторую фазу спецоперации одним манёвром

Румынский военный эксперт Валентин Василеску рассказал о манёвре, который позволит России завершить вторую фазу спецоперации на Украине.

По словам исполняющего обязанности командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустама Миннекаева, вторая фаза спецоперации направлена на установление контроля над южной Украиной и Донбассом. Именно там сейчас концентрируются основные силы армии России.

Бывший пилот Военно-воздушных сил Румынии Валентин Василеску заявил, что уход российских войск из-под Киева произошёл на фоне участившихся поставок вооружения стран НАТО. Вооружённые силы Украины получили от стран Североатлантического альянса большое количество противотанкового оружия и беспилотников, что позволяет им удерживать позиции на линии соприкосновения в Донбассе.

Однако Василеску считает, что российская армия может использовать один манёвр, который позволит ей окружить донбасскую группировку ВСУ.

Он посоветовал создать две мощные мобильные группировки, которые одновременно продвинулись бы с севера (село Барвенково) и с юга (село Великая Новосёловка). Такой манёвр позволит охватить фланги украинской армии и замкнуть кольцо, создав "котёл".

Чтобы устранить риски при реализации этого плана, необходимо провести десантную операцию, считает военный эксперт.

"Однако на этом направлении нужно преодолеть 85 км, причём на северном фланге возможно прибытие подкрепления в виде 2-3 украинских бригад, дислоцированных в Днепропетровске. Поэтому нужно осуществить десантную операцию на оси Барвенково — Великая Новоселка, которая позволит произвести соединение группировок значительно быстрее", — сказал Василеску в интервью "ПолитРоссии".

Использование десанта даст возможность Вооружённым силам России окружить украинские войска в Донбассе и занять стратегически важную территорию.