Лавров усомнился в желании Украины вести переговоры с Россией

Руководитель МИД России Серей Лавров раскритиковал позицию Киева по диалогу с Москвой. По мнению министра, украинские власти думают, что им не нужны переговоры.

Об этом свидетельствуют слова представителей Киева, подчеркнул глава внешнеполитического российского ведомства. К ним он отнёс президента Украины Владимира Зеленского и его советников.

"Заявления наводят на мысль о том, что им (властям Украины. — Прим. ред.) эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой", — заключил Лавров во время пресс-конференции в Москве.

Также российский министр оценил ход переговоров Киева и РФ. По словам политика, процесс "застопорился".