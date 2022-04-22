Руководитель МИД России Серей Лавров раскритиковал позицию Киева по диалогу с Москвой. По мнению министра, украинские власти думают, что им не нужны переговоры.
Об этом свидетельствуют слова представителей Киева, подчеркнул глава внешнеполитического российского ведомства. К ним он отнёс президента Украины Владимира Зеленского и его советников.
"Заявления наводят на мысль о том, что им (властям Украины. — Прим. ред.) эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой", — заключил Лавров во время пресс-конференции в Москве.
Также российский министр оценил ход переговоров Киева и РФ. По словам политика, процесс "застопорился".
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