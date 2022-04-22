Цеков: большая часть юга Украины хотела бы войти в состав России

По мнению сенатора от Крыма Сергея Цекова, большая часть юга Украины, примерно две трети жителей юга Украины хотели бы войти в состав России, если им предоставят возможность выбора и проведут референдум по этому вопросу.

Цеков уверен, что за присоединение к РФ проголосовали бы в этом случае в Херсонской области, Запорожье и на большей территории Николаевской области.

"Мы должны дать людям надежду, возможность свободно высказать свою точку зрения на такое присоединение. Я уверен, если такой референдум пройдет и пройдет действительно свободно, не менее двух третей жителей выскажутся за то, чтобы быть в России", — заявил Цеков в интервью РИА Новости.

Сенатор напомнил, что ментально жителям юга Украины всегда была ближе Россия, и исторически эти регионы также были когда-то российскими, пока советское правительство не включило их в состав Незалежной после октябрьской революции.