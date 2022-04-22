Захарова уличила Верещук в попытке оказать давление на военных РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не смогла оставить без ответа заявление украинского вице-премьера Ирины Верещук об "отказе" России предоставить гуманитарный коридор для того, чтобы эвакуировать мирных граждан из комбината "Азовсталь".

По словам Верещук, РФ не открывает гумкоридов, при этом "цинично делая вид, что не видит разницы между коридором для эвакуации мирного населения и для сдачи военнослужащих в плен".

"Ирина Верещук цинично делает вид, что она не понимает разницы между коридором для сдачи в плен, гуманитарным коридором и спасением конкретных людей в конкретной ситуации. Всё она понимает. Просто таким образом она пытается оказать давление на наших военных", — сказала Захарова.

Захарова подчеркнула, что именно Ирина Верещук собственной персоной, и те, чьи распоряжение она выполняет, не позволяют гражданским лицам покинуть территорию "Азовстали" путём запугивания и шантажа.

"Хотите, чтобы люди вышли? Не держите их. И спасёте их жизни", — заключила Захарова.

Ранее в Минобороны РФ уже говорили, что готовы в любой момент предоставить гумкоридоры и способствовать эвакуации гражданского населения из "Азовстали" и близлежащих районов города в любом направлении, которое выберут беженцы.