Заявления европейских политиков о необходимости разрешения ситуации на Украине военным путём являются безответственными, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.
"Обращено внимание на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путём, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Путин указал Мишелю на наличие у ЕС возможности воздействовать на Киев с целью прекращения ВСУ массированных обстрелов населённых пунктов в Донбассе и других грубых нарушений норм международного гуманитарного права.
Президент отметил также, что действия властей большей части стран ЕС способствуют росту в них русофобии, которая проявляется, в частности, с области культуры и спорта.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался за разрешение ситуации на Украине силовым путём, а также призвал страны ЕС предоставить Киеву вооружения.
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