Путин указал ЕС на безответственность заявлений о военном решении по Украине

Заявления европейских политиков о необходимости разрешения ситуации на Украине военным путём являются безответственными, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

"Обращено внимание на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путём, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин указал Мишелю на наличие у ЕС возможности воздействовать на Киев с целью прекращения ВСУ массированных обстрелов населённых пунктов в Донбассе и других грубых нарушений норм международного гуманитарного права.

Президент отметил также, что действия властей большей части стран ЕС способствуют росту в них русофобии, которая проявляется, в частности, с области культуры и спорта.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался за разрешение ситуации на Украине силовым путём, а также призвал страны ЕС предоставить Киеву вооружения.