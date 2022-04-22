Daily Express: "Сармат" — самое разрушительное оружие на планете

Президент России Владимир Путин на этой неделе преподнес Североатлантическому альянсу весьма неприятный подарок в виде успешного испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат", которую на Западе называют "Сатана II", сообщает британский репортёр Алисс Хайам в статье для Daily Express.

По словам журналистки, дальность действия "Сармата" составляет 18 тысяч километров. Ракета движется на гиперзвуковой скорости и способна нести до 15 боеголовок. Эксперты полагают, что "Сармат" может за час уничтожить цель, расположенную от России на другом конце планеты.

Мировые военные специалисты уверены, что на сегодняшний день российская ракета является самым мощным оружием на Земле. Сотрудник аналитического Центра стратегических и международных исследований Ян Уильямс подчеркнул, что "Сармат" может одновременно поразить более 10 целей, поскольку каждая боеголовка на борту ракеты способна лететь своим курсом.

"Это, вероятно, самое разрушительное оружие на земле", — заявил Уильямс.

В среду, 20 апреля Россия успешно испытала МБР "Сармат". Западные СМИ выразили опасение по поводу мощи "Сармата", отметив, что ракета способна создать "настоящий ад". Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".