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Автор Камиль Джабраилов

В Риме назвали возможное президентство Ле Пен "победой" Путина и "концом" ЕС

Мир

Избрание Марин Ле Пен президентом Франции станет победой российского лидера Владимира Путина и приведет к краху концепции европейской интеграции. Такое мнение выразил лидер Демократической партии Италии Энрико Летта.

В Риме назвали возможное президентство Ле Пен "победой" Путина и "концом" ЕС

"В случае победы Ле Пен наступит конец Европы как сообщества. Это будет самой крупной победой Путина, более важной, чем на Украине. Это будет означать, что путинская идея попадёт в сердце европейской конструкции и устроит в нем землетрясение", — сказал он в ходе пресс-коференции в Риме.

Летта признал, что в Евросовете уже присутствует "антиевропейский" представитель Венгрии. Однако проводника подобных идей из Парижа единая Европа не выдержит, уверен итальянский политик. По его словам, Франция в последние годы была одной их тех стран, которая выдвигала и претворяла в жизнь важнейшие для Европы инициативы, поэтому её значение несоизмеримо с Венгрией.

"Я не считаю, что Европа может идти дальше с антиевропейским представителем Франции", — заявил Летта.

В воскресенье во Франции состоится второй тур президентских выборов, в который вышли действующий глава государства Эмманюэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Темы марин ле пен владимир путин
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