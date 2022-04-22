В Риме назвали возможное президентство Ле Пен "победой" Путина и "концом" ЕС

Избрание Марин Ле Пен президентом Франции станет победой российского лидера Владимира Путина и приведет к краху концепции европейской интеграции. Такое мнение выразил лидер Демократической партии Италии Энрико Летта.

"В случае победы Ле Пен наступит конец Европы как сообщества. Это будет самой крупной победой Путина, более важной, чем на Украине. Это будет означать, что путинская идея попадёт в сердце европейской конструкции и устроит в нем землетрясение", — сказал он в ходе пресс-коференции в Риме.

Летта признал, что в Евросовете уже присутствует "антиевропейский" представитель Венгрии. Однако проводника подобных идей из Парижа единая Европа не выдержит, уверен итальянский политик. По его словам, Франция в последние годы была одной их тех стран, которая выдвигала и претворяла в жизнь важнейшие для Европы инициативы, поэтому её значение несоизмеримо с Венгрией.

"Я не считаю, что Европа может идти дальше с антиевропейским представителем Франции", — заявил Летта.

В воскресенье во Франции состоится второй тур президентских выборов, в который вышли действующий глава государства Эмманюэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.