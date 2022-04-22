Политолог: слова Японии о Курилах вернули диалог с РФ в точку 20-летней давности

Профессор Университета МГИМО, посол РФ в Японии с 1996 по 2003 год Александр Панов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление представителей Токио об оккупации Южных Курил Россией. По словам специалиста, подобная риторика является следствием ухода с поста премьер-министра Японии политика Синдзо Абэ.

"На протяжении длительного времени Япония под руководством господина Абэ проводила двойственную политику в отношении нашей страны. Активно развивались экономические, политические, военные контакты, работали над территориальной проблемой. Абэ пошёл на принципиальное изменение японской позиции и сказал, что Токио готов решать этот вопрос на основе декларации 1956 года, то есть на основе передачи Японии не четырёх, а двух островов", — сказал эксперт.

Вместе с этим он отметил, что переговоры по Курилам замедлились из-за пандемии коронавируса. Также собеседник издания напомнил: при Синдзо Абэ Токио отказался вводить антироссийские санкции после перехода Крыма в состав России в 2014 году.

"После ухода Абэ в Японии стали звучать критические высказывания в адрес бывшего премьер-министра, который якобы ничего не добился своей уступчивостью. В Токио решили, что уже не стоит рассчитывать на договор по компромиссной формуле, надо возвращаться к жёсткой позиции в отношении России, поскольку мягкий курс ничего не дал", — объяснил Панов.

Он подчеркнул, что Японию объявили недружественным государством, поскольку она полностью поддержала ограничительные меры Запада на фоне военной спецоперации РФ по принуждению к миру в Донбассе и на Украине. С этого момента Москва и Токио не могут вести переговоры, сказал политолог.

"В Японии последовали высказывания о новой позиции. Токио перешёл на требования, которые были до товарища Абэ, то есть, по мнению властей, четыре острова относятся к японским территориям. Мы вернулись к точке 20-летней давности, — заключил специалист.

Ранее в МИД Японии впервые за последние 19 лет назвали Южные Курилы оккупированными Россией территориями. В 2020 году в Токио заявили, что на регион "распространяется суверенитет" страны.