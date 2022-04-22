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Автор Светлана Нерадовская

Путин: Киев не даёт разрешение сдаться боевикам на "Азовстали"

Мир

Российский лидер Владимир Путин рассказал председателю ЕС Шарлю Мишелю во время состоявшейся между ними телефонной беседы, что, несмотря на отмену штурма комбината "Азовсталь" и предложение сдаться всем находящимся на его территории с гарантией сохранения жизни, украинские боевики не могут воспользоваться этой возможностью, потому что им это запрещают киевские власти.

Путин: Киев не даёт разрешение сдаться боевикам на "Азовстали"

Путин отметил, что Россия отменила запланированный штурм "Азовстали", желая проявить гуманность, пообещав всех находящимся там украинским военным достойное обращение и гарантии безопасности, однако сдаться они при всём своём желании не могут.

"Отмечено, что после освобождения Мариуполя по соображениям гуманности отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода "Азовсталь". При этом всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам — гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи. Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В свою очередь Шарль Мишель обратился к Путину с призывом открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя и других подвергнувшихся осаде украинских городов, подчеркнув, что это тем более стоит сделать ввиду предстоящего праздника светлой Пасхи.

Минобороны РФ 22 апреля уже подтвердило свою готовность снова открыть гумкоридоры для выхода мирного населения в любой момент и эвакуировать гражданских лиц в любое место по их желанию.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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