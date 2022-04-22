В полицию Лондона поступили десятки заявлений о военных преступлениях на Украине

Лондонская полиция собирается расследовать порядка пяти десятков обращений касательно военных преступлений на Украине. Сейчас ведомством идёт сбор доказательств, необходимых для последующего расследования в Международном уголовном суде. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте полиции Лондона.

"По состоянию на 22 апреля полиция получила около 50 обращений, которые обрабатываются нашими специалистами и детективами", — сказано в заявлении.

Речь идёт о заявлениях со всей территории Британии, и все они так или иначе связаны с событиями, имеющими к конфликту на Украине. В полиции уточнили, что пострадавшие — это гражданские лица, на которых совершались нападения.

После начала спецоперации украинцы, находящиеся на территории Великобритании, находятся под наблюдением полицейских, собирающих данные о различных правонарушениях в их адрес для дальнейшей передачи в Международный уголовный суд.

Факты совершения военных преступлений в отношении мирного населения Украины, а также иностранных граждан, пострадавших от рук националистов, были неоднократно зафиксированы Россией, ДНР и ЛНР. Обращения были направлены в Международный уголовный суд, но расследование по этим делам так и не было начато.