Анпилогов: Киев наконец-то признался в бессудных расправах над неугодными

Заявление советника министра МВД Украины Антона Геращенко о том, что власти создали в стране некую структуру, в обязанности членов которой вменено убийство российских военных и украинцев, "сотрудничающих с Россией", не стало неожиданным откровением.

Об этом в интервью Pravda. Ru сказал Алексей Анпилогов, директор Фонда исторических исследований "Основание".

По словам политолога, Геращенко фактически сделал "официальное признание в бессудных расправах" и нарушениях украинского законодательства, которое смертную казнь запрещает (Украина присоединилась к европейскому мораторию на смертную казнь).

"Получается, что чиновник МВД утверждает, что фактически подотчетные ему люди занимаются политическими убийствами. Подобное история знала только во времена самых жутких диктатур, например, в Латинской Америке", — констатировал Анпилогов, добавив, что такие признания "нужно очень внимательно изучать, документировать, а потом предъявлять на трибуналах".

Должна ли последовать хоть какая-то реакция со стороны "мирового сообщества"? И если да, то когда её стоит ждать?

"Я считаю, что мировое сообщество уже давно ослепло с точки зрения того, что происходит на Украине. Мировое сообщество - это абсолютная абстракция, особенно касаемо военных преступлений украинской власти, — сказал политолог, напомнив про широко распространённые видео с издевательствами над пленными солдатами и казни наших ребят: — Даже The New York Times задала вопрос Киеву. И что? Они и не отрицали ничего. А реакции Запада нет. Там не настроены рассматривать Украину, как военного преступника".

Впрочем, по мнению Анпилогова, трибунал всё же состоится. Пусть не в Гааге, а в Москве. Или в Киеве.