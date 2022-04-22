Бербок заявила о готовности ФРГ внести вклад в усиление восточного фланга НАТО

Германия готова внести вклад в усиление присутствия НАТО в прибалтийских странах, если возникнет такая необходимость, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Если НАТО решит, что присутствие Североатлантического альянса должно быть увеличено до численности бригады, то мы, Федеративная Республика Германия, внесем существенный вклад", — сказала министр в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Бербок заявила о необходимости присутствия НАТО в странах Балтии в связи с событиями на Украине. По мнению министра, Прибалтика нуждается, в частности, в обеспечении противовоздушной обороны.

"Мы должны уметь защищать практически каждый квадратный сантиметр общей союзнической территории, то есть Прибалтики", — подчеркнула глава МИД.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала НАТО усилить обороноспособность стран Балтии.

"Нам понадобятся боеспособные подразделения, поддерживаемые вспомогательными средствами для обеспечения ПВО, ведения огня большой дальности и элементов управления. Мы должны перейти от воздушной полиции к противовоздушной обороне", — заявила глава правительства.