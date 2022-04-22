Боррель предрёк превращение зерна в оружие после спецоперации РФ на Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель описал международную арену после завершения военной спецоперации РФ по принуждению к миру в Донбассе и на Украине. Как подчеркнул политик, в мире появится феномен, похожий на явления во время холодной войны.

"Зерновые культуры превратятся в разновидность оружия. Россия уже говорит: наше зерно — для наших друзей, тот, кто нам не товарищ, его не получит", — сказал представитель Евросоюза, передаёт El Pais.

По словам Борреля, мир разделится на две стороны. В одной группе окажутся Москва и Пекин, в другой — западные страны. Развивающиеся государства будут выбирать между этими центрами, отметил дипломат.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам сказал, что президент РФ Владимир Путин не хочет принимать участие в переговорах по Украине. Поэтому необходимо продолжить поставлять ей вооружения, заявил Боррель.