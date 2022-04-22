Коммунальные платежи в Греции превысили 500 евро и достигли размера пенсии

Инфляция в Греции привела к существенному росту стоимости коммунальных услуг, которая теперь сопоставима с размером ежемесячной пенсии в стране. Житель Афин признался, что только за электричество заплатил 500 евро.

"Рост цен очень большой. Я живу один и заплатил за электричество 500 евро. А что делать семье из пяти человек, которой нужно пользоваться стиральной машиной и готовить?" — задался вопросом пенсионер Герасимос, слова которого приводит Ruptly.

Опрошенные агентством греки рассказали о высокой инфляции в стране, где в последнее время выросли цены на продукты, топливо, коммунальные услуги и затронули все аспекты жизни местного населения.

По словам другого пенсионера, минимальный размер пенсии в Греции составляет 500 евро, часть жителей страны получает зарплату в размере 700-800 евро в месяц.