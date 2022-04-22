Боррель обвинил Путина в отказе вести переговоры по Украине

Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Москва не намерена принимать участие в переговорах по решению конфликта на Украине. Таким образом политик объяснил решение Евросоюза продолжить поставлять Киеву вооружения.

"Работать за столом переговоров? Конечно! Завтра, хоть сейчас! Но проблема в том, что Путин говорит "нет", — подчеркнул Боррель, слова которого передаёт El Pais.

В качестве примера дипломат привёл беседу российского лидера Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера. По его словам, президент отказался обсуждать диалог Москвы и Киева.

Вместе с этим Боррель подчеркнул, что в ЕС выступают за скорое завершение боевых действий на Украине. Также политик указал на желание членов объединения помогать Киеву "защищаться от агрессии".

Ранее Боррель поддержал решение конфликта на Украине военным путём. Постпред РФ в ОБСЕ в свою очередь призвал дипломата посетить горячие точки.