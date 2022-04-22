Президент США предложил конгрессмену Блюменауэру называть его "Джо Биденом"

Американский лидер Джо Байден не смог выговорить фамилию представителя Конгресса США Эрла Блюменауэра, поэтому разрешил политику называть себя "Джо Биденом".

Выступая в штате Орегон, глава США ответил на вопросы, касающиеся развития инфраструктуры. Затем он решил поблагодарить члена палаты представителей Блюменауэра и других конгрессменов, однако попал в курьёзную ситуацию. Полная видеозапись с очередным казусом Байдена появилась на портале The Recount.

"Спасибо Рону Уайдену, Джеффу Меркли и Эрлу Бам… и Эрлу… Извините. Я в курсе. Можете звать меня Биден. Джо Биден", — сказал президент.

В середине апреля Байден после выступления в штате Северная Каролина не смог самостоятельно найти выход со сцены. Когда настало время покинуть трибуну, американский лидер упёрся в стену с флагом и несколько минут размышлял над дальнейшими действиями. Затем Байден всё же покинул сцену, убедившись, что его пропускают помощники.