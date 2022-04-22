Зеленский: "Помиримся с Россией после того, как русские сами осудят Путина"

Чтобы Украина могла помириться с РФ, её следующий глава должен публично признать, что "Владимир Путин и Госдума целенаправленно уничтожали украинцев и осуществляли геноцид".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Это очень важный шаг, уверяет глава Незалежной. Также он заявил, что народ должен сказать: "Да, это было". По словам президента Украины, он не надеется на победу, пока жив российский лидер, но через 20 лет в РФ будет другой президент.

"Если при другом президенте лопнет информационный шар, в котором народ сидит, то народ через три-пять лет прозреет. А часть их так и не примет это, увы… Но часть прозреет. Интеллигенция прозреет, будет рвать на голове волосы — те, кто останутся до этого момента… И тогда будет этот выбор, о котором я вам сказал", — учит Зеленский российских либералов.

Он также заявил, что отношение к русским во всём мире теперь будет негативным, просто потому, что "они русские".