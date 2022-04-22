Макрон: эмбарго на поставки российского газа в Европу сегодня не обсуждается

Вопросы, связанные с возможным введением эмбарго на поставки российского газа в европейские страны, сегодня не обсуждаются. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон.

По его словам, Евросоюз может вернуться к этой теме только в рамках обсуждения новых санкций в отношении Москвы из-за российской спецоперации на Украине.

"Это тот вопрос, который может оказаться на столе переговоров, но не сегодня", — сказал Макрон в интервью Corriere della Sera.

При этом он уточнил, что в Евросоюзе уже обсуждаются вопросы по запрету угля и нефти из РФ. Однако газовая проблематика, пояснил президент Франции, вызывает огромные трудности. Как подчеркнул Макрон, с каждым днём становится всё труднее "построить прочный мир".

Ранее Макрон сообщил, что Франция не нуждается в поставках российского газа, но другие страны ЕС зависят от энергоресурсов из РФ.