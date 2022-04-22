Замглавы департамента МИД Кошелев: Россия открыта для честного диалога с США

Замдиректора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев заявил, что власти РФ готовы к честному диалогу с американской стороной даже в текущих напряжённых обстоятельствах.

Выступая в рамках организованного Дипломатической академией МИД РФ круглого стола на тему "Кризис в российско-американских отношениях", он отметил, что любые конфликтные ситуации должны заканчиваться переговорами. По его словам, каналы связи между РФ и США по линии внешнеполитических ведомств сохраняются на фоне событий, происходящих на Украине.

"Мы открыты для честного и взаимоуважительного диалога в той степени, в какой к этому готовы США", — сказал Кошелев.

Как подчеркнул дипломат, кризис вокруг Украины начался из-за того, что США и НАТО "отмахнулись" от российских озабоченностей и требований предоставить гарантии безопасности. При этом у Москвы и Вашингтона, пояснил представитель МИД, есть исторических опыт контактов в условиях конфронтации.

Он также добавил, что РФ надеется на возвращение к "нормальности" в отношениях со Штатами.