Украинский президент Владимир Зеленский поставил ультиматум французскому коллеге Эммануэлю Макрону.
По словам Зеленского, лидер Франции должен сделать выбор между деньгами, бизнесом и "борьбой за украинскую свободу".
"Мы понимаем вес денег российских олигархов на экономику Франции. Я понимаю, что внутреннее давление должно быть достаточно значительным, но президент Макрон должен выбирать", — сказал Зеленский в эфире BFM TV.
Президент Украины добавил, что Макрон находится в тяжёлом положении. Сам Зеленский объяснил это тем, что некоторые бизнесмены из России часто отдыхали во Франции и имеют там свои яхты и виллы.
Также он прокомментировал выборы во Франции и подчеркнул, что не хотел бы терять хорошие отношения с Макроном, однако добавил, что отношение к его сопернице Марин Ле Пен может поменяться, если она "поймёт, что была неправа".
Напомним, ранее Эммануэль Макрон назвал русских и украинцев братьями и отказался считать происходящие на Украине события "геноцидом".
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