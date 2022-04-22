Шеремет призвал Киев "впредь не заикаться" об ударах по Крымскому мосту

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал руководство Украины "впредь не заикаться" о возможных ударах по территории РФ и Крымскому мосту.

По его словам, любая провокация повлечёт ответные меры по центру принятия решений в Киеве. При этом он подчеркнул в интервью РИА Новости: такие меры по своему масштабу будут "в сотни раз страшнее".

"Впредь советуем киевскому режиму не заикаться об ударах по территории России и тем более по Крымскому мосту", — сказал парламентарий.

Он добавил, что в случае ударов по РФ "никто безнаказанным не останется". Шеремет предложил Киеву "даже не заглядываться" на территорию России.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ при первой возможности нанесут удар по Крымскому мосту.