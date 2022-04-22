Мурадов: в Германии создали петицию о прекращении поставок оружия Киеву

Друзья Крыма в ФРГ создали петицию с требованием прекратить поставки вооружений на Украину. Об этом сообщил вице-премьер региона Георгий Мурадов.

Он поблагодарил жителей Германии за дружественный выбор в пользу денацификации Украины и мирного разрешения конфликта. По словам политика, петиция набрала свыше 25 тысяч подписей. При этом Мурадов подчеркнул: к ней активно присоединяются здравомыслящие немцы.

"Наши друзья из земли Баден-Вюртемберг инициировали общественную петицию с требованием к правительству Германии прекратить поставки вооружений на Украину", — сказал вице-премьер Крыма в интервью РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ практически закончились запасы оружия из-за регулярных поставок Киеву. В ближайшее время на немецких оборонных предприятиях планируется увеличить темпы производства техники для бундесвера и Вооружённых сил Украины.