Джонсон признал: британские инструкторы обучают бойцов ВСУ

Премьер - министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что военные его страны учат украинских военных пользоваться британской техникой.

"Могу сказать, что в настоящее время мы обучаем украинцев в Польше использованию систем противовоздушной обороны, а в Великобритании - использованию бронетехники", - заявил политик в ходе пресс-конференции Индии.

Военные инструкторы из Великобритании в течение многих лет обучали украинскую армию, но официально они покинули страну в феврале, чтобы избежать прямых столкновений с российскими ВС, которые потенциально могут привести к конфликту между Россией и НАТО. Однако в минувшую субботу The Times сообщила со ссылкой на украинских командиров, что тренировки возобновились и проходят под Киевом.

В начале апреля Джонсон пообещал Украине 120 бронемашин и новых противокорабельных ракетных комплексов.

К слову, милитаристские настроения своего премьера не разделяют рядовые британцы. Они советуют ему больше думать о своей стране, нежели об Украине.