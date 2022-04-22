Военный микробиолог Супотницкий: Польша создавала биооружие ещё в 1920-х годах

Польша начала собственные разработки бактериологического оружия ещё в 1920-х годах. Об этом заявил военный микробиолог, главный специалист 27-го центра Минобороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий.

По его словам, за помощью к польским экспертам обращались японские военные, которые хотели перенять опыт заражения людей.

Он напомнил в интервью РИА Новости, что представители оборонных ведомств стали всё чаще публиковать архивные документы, свидетельствующие о преступлениях японских военнослужащих, испытывавших бактериологическое оружие. В 1949 году, отметил микробиолог, в Хабаровске состоялся судебный процесс по этому делу.

"Но мало кто знает, что после Хабаровского процесса готовился Варшавский процесс над польскими разработчиками бактериологического оружия", — пояснил Супотницкий.

Он добавил, что Варшавский процесс в итоге не состоялся в том виде, в котором его планировали провести, так как умер Иосиф Сталин, инициировавший эту работу.

Микробиолог подчеркнул: поляки изображают себя "белыми и пушистыми", но это совсем не так.