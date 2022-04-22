Вице-премьер Крыма Мурадов: Киев боится интеграции юга Украины с РФ

Киев панически боится интеграции освобождённых регионов юга Украины с РФ. Об этом заявил вице-премьер Крыма Георгий Мурадов.

По его мнению, власти Украины ведут страну к катастрофе. Мурадов обратил внимание на то, что Киев "провалил" посевную в этом году. Он убеждён: в дальнейшем украинские политики будут пытаться обвинить во всех проблемах Россию.

"Киевский режим испытывает панических страх перед интеграцией Херсонщины и Приазовья с российским Крымом", — сказал вице-премьер.

Он добавил, что юг Украины ещё только формирует свой "созидательный путь". Как подчеркнул политик, интеграция приведёт к восстановлению исторических связей. Народы юга Украины и Крыма, пояснил Мурадов, стремятся к единению и стабильной жизни.

Ранее советник руководителя Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что жители южных регионов Украины, освобождённых от националистов, хотят жить в составе РФ.