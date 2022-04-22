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Автор Ольга Лебедева

ЕС держит кулачки, чтоб во Франции не победила "Трамп в юбке", Марин Ле Пен

Мир

Чем меньше времени остается до второго тура выборов президента во Франции, тем тревожнее становится политикам в Евросоюзе. Очень уж там не хотят, чтобы победила Марин Ле Пен.

ЕС держит кулачки, чтоб во Франции не победила "Трамп в юбке", Марин Ле Пен
  • Лидер партии "Национальный фронт" придерживается довольно-таки радикальных взглядов на Европу, её отношения с НАТО и — что особенно волнительно для ЕС — на Россию и антироссийские санкции.

При этом Марин Ле Пен ещё и ориентирована на национальные интересы франции и не разделяет глобалистских воззрений европейских политиков (которые в этом подражают американским демократам). В случае её победы, первостепенной во Франции станет национальная повестка: развитие собственной промышленности, интересы французов и жёсткая миграционная политика.

Как отмечает политолог Сергей Фёдоров, в Ле Пен Брюссель видит "Трампа в юбке" — настолько схожи их программы.

"В Евросоюзе перекрестились, когда Трамп ушел, потому что он разворовал их европейскую лавку до основания. Они молятся и боятся, что он вновь появится после папаши Байдена, который замахнулся, кажется, на второй срок, хотя по степени деменции ему бы первый дотянуть", — сказал Фёдоров в интервью ПолитЭксперту.

Поэтому, по его словам, неудивительно, что Брюссель пытается (вопреки правилам игры и международному праву) помешать ей (Ле Пен) победить:

  • то в финансовых махинациях обвиняли,
  • то в прессе с советами французам выступили, призвав голосовать за Макрона.

Напомним, последний "акт невмешательства" особо удивил российский МИД. Об этом подробнее — здесь.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы евросоюз марин ле пен
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