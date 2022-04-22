EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Рада приняла пакет новых антироссийских законов: "самое масштабное ограбление"

Мир

21 апреля украинская Верховная Рада приняла новый пакет антироссийских решений. Самым главным в нём, по мнению самих нардепов, стал закон, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, находящихся в санкционном списке Киева.

Рада приняла пакет новых антироссийских законов: "самое масштабное ограбление"

К слову, базовый документ, эту самую конфискацию разрешающий, президент Зеленский подписал ещё в марте.

Вчера же, не откладывая дела в долгий ящик, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, лишила лицензий пять компаний, связанных с Россией. Все они занимались поставками либо газа, либо тепла, либо электроэнергии.

Всего же "под нож" пойдут 17 тысяч предприятий. Как говорят эксперты, это "самое масштабное ограбление иностранных инвесторов за всю историю Украины".

"Грабёж" — это не всё

Кроме закона о конфискации депутатами Рады приняты ещё 19 законопроектов. Среди них

  • о "десоветизации", согласно которому чиновников и глав муниципалитетов будут увольнять просто по подозрению в пророссийской позиции и работе на "государство-агрессор".

То есть, отныне любой мэр, решивший уберечь свой город от судьбы Мариуполя, автоматом становится "коллаборантом" и заочно увольняется (без суда и следствия), а вся власть в населённом пункте объявляется нелегитимной и ей перестают перечисляться бюджетные деньги.

  • об увеличении на 200 млрд грн (до 201.5 млрд грн) размера Резервного фонда Госбюджета Украины "в пользу повышения обороноспособности и безопасности государства".

Проще говоря, на нужды ВСУ выделены новые миллиарды. Хотя неизвестно, куда уходят "старые", о чём даже в Вашингтоне уже задумались.

  • о продлении срока военного положения до 25 мая;
  • об освобождении от налогов и вознаграждении тех, кто передал ВСУ пригодную для применения боевую технику России;
  • об отзыве находящегося в застенках СБУ Виктора Медведчука с должности члена Комитета по вопросам прав человека,
  • о деоккупации и реинтеграции "временно оккупированных территорий".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина верховная рада
Sberbank
Новости
Эксперты: у Киева агония — он сейчас способен на всё и непредсказуем
Военэксперт Сивков: НАТО ждёт успеха нашей пятой колонны, чтоб начать войну
Рада приняла пакет новых антироссийских законов: "самое масштабное ограбление"
Спелеолог Красин: в подземельях "Азовстали" возможен каннибализм
Шахназаров о роковой ошибке Европы: она толкает Россию в ядерную войну
Советник главы МВД Украины объявил о создании "украинского Моссада"
В Москве удивлены открытым давлением ЕС на избирателей во Франции
Германия, Испания и Португалия указали французам, за кого голосовать: за Макрона
Премьер Хорватии предположил, что президент Миланович — российский агент
Делягин: США хотят договориться с Венесуэлой и Ираном, чтобы уничтожить РФ
Популярное
Силовые структуры
Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"

Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км
Советник главы Крыма Крючков: жители юга Украины хотят войти в состав России
Мир. Новости мира
Советник главы Крыма Крючков: жители юга Украины хотят войти в состав России
Мир. Новости мира
Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с НАТО
Мир. Новости мира
Кнутов: если РФ ударит по транспорту западных наёмников, это приведет к скандалу
Игорь Буккер Политолог из США назвал грядущую эру "постамериканской" Игорь Буккер Ирина Шлионская Некоторые маньяки эпохи СССР были "образцовыми членами общества" Ирина Шлионская Анжела Якубовская Писатель Владимир Крупин: "Русский народ не злопамятный" Анжела Якубовская
Силовые структуры
Знак Академии Сухопутных войск Турции найден на теле погибшего бойца ВСУ
Политика. Новости и аналитика
Поклонская ответила на призыв парламента Крыма лишить её госнаград
Наступление ВС РФ увеличивает число потерь ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Наступление ВС РФ увеличивает число потерь ВСУ в Донбассе
Последние материалы
Эксперты: у Киева агония — он сейчас способен на всё и непредсказуем
Военэксперт Сивков: НАТО ждёт успеха нашей пятой колонны, чтоб начать войну
Рада приняла пакет новых антироссийских законов: "самое масштабное ограбление"
Спелеолог Красин: в подземельях "Азовстали" возможен каннибализм
Шахназаров о роковой ошибке Европы: она толкает Россию в ядерную войну
Советник главы МВД Украины объявил о создании "украинского Моссада"
В Москве удивлены открытым давлением ЕС на избирателей во Франции
Германия, Испания и Португалия указали французам, за кого голосовать: за Макрона
Премьер Хорватии предположил, что президент Миланович — российский агент
Делягин: США хотят договориться с Венесуэлой и Ираном, чтобы уничтожить РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников