21 апреля украинская Верховная Рада приняла новый пакет антироссийских решений. Самым главным в нём, по мнению самих нардепов, стал закон, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, находящихся в санкционном списке Киева.
К слову, базовый документ, эту самую конфискацию разрешающий, президент Зеленский подписал ещё в марте.
Вчера же, не откладывая дела в долгий ящик, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, лишила лицензий пять компаний, связанных с Россией. Все они занимались поставками либо газа, либо тепла, либо электроэнергии.
Всего же "под нож" пойдут 17 тысяч предприятий. Как говорят эксперты, это "самое масштабное ограбление иностранных инвесторов за всю историю Украины".
Кроме закона о конфискации депутатами Рады приняты ещё 19 законопроектов. Среди них
То есть, отныне любой мэр, решивший уберечь свой город от судьбы Мариуполя, автоматом становится "коллаборантом" и заочно увольняется (без суда и следствия), а вся власть в населённом пункте объявляется нелегитимной и ей перестают перечисляться бюджетные деньги.
Проще говоря, на нужды ВСУ выделены новые миллиарды. Хотя неизвестно, куда уходят "старые", о чём даже в Вашингтоне уже задумались.
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