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Автор Ольга Лебедева

Советник главы МВД Украины объявил о создании "украинского Моссада"

Мир

Советник украинского министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что у Киева есть организация, занимающаяся "казнями российских военных и местных жителей, сотрудничающих с ними на украинских территориях, подконтрольных России".

Советник главы МВД Украины объявил о создании "украинского Моссада"

Во время интервью телеканалу Ukraine 24 чиновника спросили, может ли Украина организовать некую структуру, которая будет преследовать украинцев, выбравших российскую сторону в конфликте между двумя странами.

"Она уже создана, она уже работает на оккупированных территориях, — ответил Геращенко. — Если кто-то вдруг погиб на оккупированных территориях — это работа наших спецслужб, которые добивают оккупантов и предателей. Наш "украинский Моссад" уже работает".

Что касается структуры организации, то Геращенко заявил, что "нельзя назвать фамилий и имён тех, кто ею управляет" и что она "полностью децентрализована, чтобы ее нельзя было уничтожить".

"У нас уже есть много людей, которые готовы убивать оккупантов, они знают, что сами могут столкнуться с очень трудной смертью. Надо их правильно организовать, чтобы предатели поняли, что жить не будут. Они уже знают. Например, мэр Балаклеи — предатель, мэр Купянска — предатель, они уже покинули территорию Украины, потому что поняли, что больше не смогут здесь жить".

Напомним, в начале апреля Геращенко призвал найти и задержать украинцев, сотрудничавших с российскими войсками в районах Киевской области, которые находились под контролем России в течение нескольких недель после начала спецоперации.

"Были коллаборационисты, доложившие о местонахождении наших солдат. Те негодяи, которые слили информацию о главах государственных органов, волонтерах, участниках антитеррористической операции (читай: войны в Донбассе — Прим. ред). Предатели среди местных, из-за которых погибали и гражданские, и военные. Чтобы привлечь этих людей к ответственности, сообщите их данные! " — написал он тогда в своем Telegram-канале.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина антон геращенко
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