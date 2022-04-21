Премьер Хорватии предположил, что президент Миланович — российский агент

Между президентом Хорватии Зораном Милановичем и премьер-министром Андреем Пленковичем назревает крупный конфликт.

Миланович открыто заявляет, что в конфликте на Украине виноват Киев или те, кто подстрекает их вести боевые действия. Андрей Пленкович предположил, что президент Миланович — российский агент.

"Нам нанесен ущерб от вредителя, который месяцами пропагандирует пророссийские взгляды, называет украинцев продажными", — цитирует Пленковича хорватское издание Jutarnji list.

По мнению Пленковича, Миланович нанёс огромный ущерб авторитету страны, а такие комментарии про Украину вряд ли смог бы сделать какой-либо другой президент страны ЕС. Премьер-министр поддержал других министров в бойкотировании мероприятий, в которых принимает участие Миланович.

Сам же Миланович заявил, что для него честь, что такая команда устраивает против него бойкот.