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Автор Юлиана Смирнова

Премьер Хорватии предположил, что президент Миланович — российский агент

Мир

Между президентом Хорватии Зораном Милановичем и премьер-министром Андреем Пленковичем назревает крупный конфликт.

Премьер Хорватии предположил, что президент Миланович — российский агент

Миланович открыто заявляет, что в конфликте на Украине виноват Киев или те, кто подстрекает их вести боевые действия. Андрей Пленкович предположил, что президент Миланович — российский агент.

"Нам нанесен ущерб от вредителя, который месяцами пропагандирует пророссийские взгляды, называет украинцев продажными", — цитирует Пленковича хорватское издание Jutarnji list.

По мнению Пленковича, Миланович нанёс огромный ущерб авторитету страны, а такие комментарии про Украину вряд ли смог бы сделать какой-либо другой президент страны ЕС. Премьер-министр поддержал других министров в бойкотировании мероприятий, в которых принимает участие Миланович.

Сам же Миланович заявил, что для него честь, что такая команда устраивает против него бойкот.

 

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы хорватия зоран миланович андрей пленкович
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