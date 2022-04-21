Делягин: США хотят договориться с Венесуэлой и Ираном, чтобы уничтожить РФ

Соединенные Штаты Америки вновь пытаются договариваться с Ираном и Венесуэлой, хотя еще недавно сами их "душили" в экономическом плане. Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин рассказал, какую цель преследует Вашингтон.

"Главная цель — это мы (Россия — ред.). Чтобы нас уничтожить, они готовы дать послабления Мадуро и Ирану. А когда с нами разберутся, будут уничтожать уже их. Никто не скрывает истинных целей США, они вполне прозрачно обозначаются: мы поддерживаем фашизм, потому что это против России", — заявил Делягин порталу "Украина.ру".

Следующим в списке США будет Китай, считает депутат. Пекин осознаёт угрозу и поэтому помогает Москве. Чего нельзя сказать о странах Европы, которые также будут разрушены Америкой, а сейчас "участвуют в крестовом походе" против РФ.