Зеленский не отводит войска из Донбасского котла, ожидая помощь Запада

После освобождения Мариуполя крупная группировка ВС Украины может попасть в котёл, а Зеленский продолжает ожидать помощь от Запада.

Авторы издания "Взгляд" утверждают, что многие источники, в том числе и западные, сообщают, что окружение крупнейшей группировки в Донбассе неизбежно. Также неизбежна и гибель 80% нацбатов и ВСУ. Агентство Bloomberg известно своим антироссийским настроением, но даже там уверены, что вторая фаза спецоперации на Украине будет успешнее первой. Так почему же Киев не отводит войска?

"Парадокс ситуации в том, что очевидность операции по окружению крупнейшей группировки ВСУ и нацбатов на донбасском участке фронта была понятна с начала спецоперации. Мы понимаем, что Киев изначально готовился к наступлению, а не к обороне", — пишут авторы издания "Взгляд".

Судя по всему, Киев продолжает ожидать помощи от Запада. Украинские СМИ громко праздновали успешно прошедших через западную границу конвоев с вооружением. Однако про то, что этот конвой был отслежен, а груз уничтожен, Киев умолчал. Так администрация Зеленского пытается поднять боевой дух граждан и военных.

Это стратегия Киева — обещать, что вот-вот прибудет помощь. Так было и с морпехами, которым обещали спасение, а на деле пришлось сдаваться в плен, потому что стало очевидно — помощи не будет.

Также на Украине появилась информация о неком масштабном геополитическом сдвиге, который должен произойти в июле. Якобы, именно в этом месяце произойдёт нечто, что приведет Украину к победе или к ничьей, но для Киева это тоже победа. Возможно, Зеленский верит в это и поэтому не торопится отводить войска. Однако это не военная стратегия, а политическая. Выходит, что Зеленский готов рисковать тысячами жизней ради иллюзорных целей.