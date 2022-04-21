Американский сенатор Боб Кейси заявил, что Штаты готовы выделить Грузии в этом году финансовую помощь в размере $132 млн. Об этом политик объявил во время своей пресс-конференции в Тбилиси.
По его словам, это финансовая поддержка оказывается, в том числе в рамках двусторонней программы обороны и сдерживания, которая будет действовать в Грузии до 2027 года.
Напомним, что визит сенатора Кейси проходит по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Вашингтоном и Тбилиси.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что страна не станет открывать фронт боевых действий против России.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".