США пообещали перечислить Грузии в этом году ещё $132 млн

Американский сенатор Боб Кейси заявил, что Штаты готовы выделить Грузии в этом году финансовую помощь в размере $132 млн. Об этом политик объявил во время своей пресс-конференции в Тбилиси.

По его словам, это финансовая поддержка оказывается, в том числе в рамках двусторонней программы обороны и сдерживания, которая будет действовать в Грузии до 2027 года.

Напомним, что визит сенатора Кейси проходит по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Вашингтоном и Тбилиси.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что страна не станет открывать фронт боевых действий против России.