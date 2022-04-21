Экс-советник Егора Гайдара посоветовал НАТО бомбить российские города

Бывший советник Егора Гайдара, специалист по экономике России и Украины, шведский дипломат и член Атлантического совета Андерс Ослунд предложил НАТО "превентивно бомбить города РФ".

Ослунд дал Альянсу советы, как нужно действовать по отношению к Москве.

Шведский экономист сказал, что НАТО следует поскорее направить Киеву "все оружие, какое может" и призвал Североатлантический блок открыть украинские черноморские порты для "нормального судоходства".

Еще Альянс должен "превентивно бомбить российские города", чтобы убедиться, что Путин сам не применит ядерное или химоружие.

Русофобский твит дипломата из Швеции в зарубежной аудитории собрал около 2,5 тысяч отметок "нравится" и более четырёхсот ретвитов.

Некоторые пользователи напомнили Ослунду о числе ядерных боеголовок в арсенале Российской Федерации.