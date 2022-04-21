Активисты разогнали участников антироссийского митинга у посольства РФ в Ереване

Группа активистов в четверг помешала антироссийской акции у российского посольства в Ереване. Её организатором был лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян.

Несколько десятков граждан пришли к посольству РФ с флагами Армении, России и непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Между ними и сопровождающей Хзмаляна группой, пришедшей к зданию дипмиссии с флагами Армении, ЕС и Украины, заранее был выставлен полицейский кордон, сообщает РИА "Новости".

По словам одного из организаторов акции в поддержку России Мики Бадаляна, её участники собрались, потому что Украина ведёт враждебную политику по отношению к Армении.

Он обратился к оппонентам, отметив, что часть из них покинула свои страны и приехала в Армению, которая их приняла. По его словам, если символы Украины будут и дальше демонстрироваться в Армении, то это будет воспринято как личное оскорбление каждого армянина. "Если вы не хотите спокойно жить в нашей стране, вы не будете спокойно жить", — сказал Бадалян.

Позднее участники антироссийской акции под оскорбительные выкрики покинули территорию, которая прилегает к российскому посольству.

В Армении в последнее время неоднократно проходили акции в поддержку России. В частности, 19 марта в митинге в центре Еревана приняли участие представители движения "Сильная Армения с Россией. За новый союз", партии "Реформисты", "Союза "Конституционное право", "Альянса", общественной организации "Россия", Союза патриотической молодежи, Евразийского экспертного клуба, коммунистов и просто неравнодушных людей.

А 8 апреля прошла акция, которую инициировали более десяти организаций, в том числе​ Союз офицеров запаса СНБ, Союз армян России, движение "Офицеры запаса", объединения "Щит Отечества", Союз ветеранов карабахской войны, "Голос Отечества", "Национальная гвардия", "Возвращение", "Верховенство права и ценностей", "Гражданский совет имени Аркадия Тер-Тодевосяна" и "Араратский альянс".