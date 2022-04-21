Сенатор Климов: хорошо, что США закрыли свои порты для судов РФ

Сенатор, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал решение Джо Байдена запретить связанным с Россией судам входить в американские порты.

"Сегодня я объявляю, что США запретят судам, связанным с Россией, заходить в наши порты, как это уже сделано в Европе. Это означает, что ни один корабль, который ходит под российским флагом, принадлежит или используется в российских интересах, не получит разрешения на швартовку в портах США или доступ к нашим берегам", — заявил он.

В беседе с Pravda.Ru сенатор заявил, что уже пора забыть про США и перестать обсуждать приказы "сошедшего с ума государства". По мнению Климова, Соединённые Штаты втягиваю мир в очень опасные для цивилизации игры.

Он также напомнил, что ещё в 2017 году США приняли закон, смысл которого заключается в том, чтобы каждый квартал ужесточать санкции против России.

"Был такой закон принят. Вот они строго по нему идут. Что мы удивляемся каждый раз? Просто раньше это делали раз в квартал, а сейчас это делают еженедельно. Но все равно они выполняют этот закон. Забыть про эту, прости Господи, Америку и все, и жить так, как считаем нужным", — подчеркнул политик.

По поводу запрета российским судам заходить в американские порты, всё ещё проще. Климов объяснил, что этот запрет больше навредит самим Штатам, а не России, потому что в США везут только те грузы, которые нужны Америке.

"Еще порты закрыли. Хорошо. Закрыли порты. Дальше что? <…> Повеселее надо об этом говорить. Что-то мы в таком "ой-ей-ей". А что случилось-то? Мы с вами континент, на котором живет не так много людей, но находится треть природных ресурсов мира. Мы о чем каждый день трендим-то?", — заключил член Совфеда.

Ранее Байден объявил о запрете морским судам, связанным с Россией, заходить в американские порты.