Зеленский хочет деблокировать Мариуполь военным путем

Украинский президент Владимир Зеленский по-новому оценил ситуацию в Мариуполе. Ранее поступила информация, что Вооружённые силы РФ освободили город от ВСУ.

Теперь Зеленский во время брифинга в Киеве с премьер-министрами Дании и Испании объявил, что Киев уже рассматривает военное решение деблокирования Мариуполя. Как отмечает украинский лидер, страна готовится быть мощной. После чего Зеленский намекнул на помощь от партнёров Украины.

"Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся быть мощными, и здесь нужна помощь наших партнёров. Самим нам сложно", — в частности сказал он.

Ещё один путь — дипломатический и гуманитарный, заявил президент Украины. По его словам, этот путь можно осуществить быстро. Зеленский также заявил, что Россия отказалась от предложения обмена по формуле "раненых на раненых".

Напомним, 21 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Мариуполь находится полностью под контролем ВС РФ, а националисты надёжно заблокированы на заводе "Азовсталь".