NI: ошибки в отношениях с РФ и Украиной приведут США к упадку

США заинтересованы в стабильных отношениях с Россией, но политика Вашингтона в отношении Украины может обернуться для Штатов серьёзными последствиями, убеждён обозреватель The National Interest Брэндан Флинн.

По словам автора статьи, в начале нулевых годов США понимали, что Россия имеет большое значения для Запада в соперничестве с Китаем, и не использовали Украину в качестве разменной монеты в отношениях с Кремлём. 20 лет назад Вашингтон хотел привести в "демократический мир" Россию, ближневосточные государства и Китай.

Власти США ошибочно видели ситуацию, поскольку неверно истолковали уроки победы в холодной войне с СССР, считает эксперт. Это

"является причиной неправильной политики Америки на Украине", отметил Флинн.

Уверенность Вашингтона в правильности такой политики подогревало расширение Североатлантического альянса и ЕС. Вооружённый конфликт в Южной Осетии, который произошёл в 2008 году, показал важность сфер влияния, но США не обратили внимания на этот сигнал и продолжили вести ревизионистскую и интервенционистскую политику, пишет автор материала.

Он считает, что кризиса на Украине удалось бы избежать, если бы США учитывали интересы России, а не руководствовались идеей "экспорта демократии". Но американский ревизионизм привёл к хаосу в Афганистане и на Ближнем Востоке, а также к усилению Ирана и Китая.

Расширение НАТО сблизило Россию и Китай и ускорило процесс "деамериканизации" во всём мире.

Автор статьи призвал США дипломатическим путём разрешить украинский кризис и не принимать Украину в НАТО.