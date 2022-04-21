Глава Минфина США: Россию не могут исключить из G20 из-за отсутствия поддержки

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, исключить Россию из состава G20 пока не представляется возможным, потому что другие члены саммита не поддержали это предложение.

"Для отстранения страны от любого участия требуется высокий уровень согласия во многих форумах, включая G20. И там не было такого уровня согласия", — сказала Йеллен в ходе пресс-конференции.

Ранее, 20 апреля, во время выступления российских представителей делегации трёх стран не стали их слушать, демонстративно покинув саммит. Речь идёт о представителях Великобритании, США и Канады.

Глава Минфина Британии Риши Сунак объяснил, что они с коллегами "едины в осуждении России" в её действиях против Украины. Сунак пригрозил, что они будут искать международной поддержки "для наказания России".