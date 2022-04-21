Испания и Европа продают свою независимость США — испанский журналист

Испанский журналист Рубен Гисберт считает, что Испания вместе с остальными странами Европы продают свою независимость, чтобы укрепить позиции США у власти.

"В очередной раз перед лицом чрезвычайно серьёзного кризиса в США из-за ситуации с Китаем, из-за инфляции, когда в октябре-ноябре 2021 года Соединенные Штаты были на грани приостановки платежей, тогда они и начали форсировать ситуацию. Я не хочу, чтобы Испания или Европа снова на 80 лет стали вассалом США, как это было весь ХХ век", — резюмировал он.

В то же время журналист добавил, что не поддерживает проведение спецоперации России на Украине, но не намерен скрывать правдивые события.