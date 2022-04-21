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Автор Светлана Нерадовская

Болгарские спецслужбы настаивают на отказе от проведения "Бессмертного полка"

Мир

Спецслужбы Болгарии на данный момент не запрещают проводить традиционную акцию "Бессмертный полк", пока ограничиваясь просьбами в сторону организаторов. Они полагают, что проведение акции может стать причиной провокаций и беспорядков со стороны украинских беженцев. О давлении болгарских спецслужб поведал в беседе с URA. RU Павел Иванов, глава движения "Бессмертный полк" в Болгарии.

Болгарские спецслужбы настаивают на отказе от проведения "Бессмертного полка"

"Есть давление со стороны специализированных органов национальной безопасности Болгарии. Они разговаривают с нашими сотрудниками. Говорят, что сейчас тяжелая обстановка. Они не хотят, чтобы были какие-то провокационные действия со стороны украинских беженцев, но запрета нет", — рассказал Павел Иванов.

Он добавил, что ему также поступают угрозы со стороны представителей Украины.

По словам председателя аналогичной организации в стране — "Бессмертный полк Болгарии" Стояна Тодорова, давление со стороны правоохранителей действительно есть. Он рассказала, что силовики обзванивают местных организаторов движения, прося не проводить масштабное шествие, а ограничиться возложением цветов к памятникам.

Однако Павел Иванов отметил, что шествие "Бессмертного полка" пройдёт, как и было запланировано, во всех крупных городах Болгарии, включая Софию, Пловдив, Варну, Бургос. При этом председатель болгарского "Бессмертного полка" понимает, что число участников шествия будет намного меньше, чем оно было до проведения Россией спецоперации на Украине.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы болгария
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