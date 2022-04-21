На Украине сделали проще конфискацию активов россиян

В Верховной Раде приняли решение упростить процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции. Информация об этом появилась в Telegram-канале партии "Слуга народа".

В партии добавили, что новый закон поможет быстрее и проще арестовать все активы, имущество, компании, недвижимость граждан России, которые находятся в санкционном списке. Предполагается, что они будут направлены на восстановление экономики Украины и компенсацию для жителей страны.

При этом в сообщении уточняется, что данные изменения введены на период военного положения в стране.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире болгарского телеканала BNT, что Украина не отдаст свои территории России.