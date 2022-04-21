В Верховной Раде приняли решение упростить процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции. Информация об этом появилась в Telegram-канале партии "Слуга народа".
В партии добавили, что новый закон поможет быстрее и проще арестовать все активы, имущество, компании, недвижимость граждан России, которые находятся в санкционном списке. Предполагается, что они будут направлены на восстановление экономики Украины и компенсацию для жителей страны.
При этом в сообщении уточняется, что данные изменения введены на период военного положения в стране.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире болгарского телеканала BNT, что Украина не отдаст свои территории России.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".