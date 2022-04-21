Испанский журналист назвал информацию о зверствах военных РФ сплошной ложью

Испанский журналист Рубен Гисберт убежден, что заявления о якобы зверствах русских военных на Украине — сплошная ложь.

"Все, что нам говорили, — ложь. Бомбардировка русскими атомной электростанции — это была ложь. Что русские стреляли и не хотели гуманитарных коридоров — тоже ложь", — подчеркнул он в своем видеобращении.

Журналист заверил, что у него есть интервью с жителями Мариуполя, в котором они рассказали, что украинские военные не выпускали их из города.

"Вполне логично, что те, кто хочет, чтобы гражданские лица оставались в городах, чтобы использовать мирное население в качестве живого щита, — это украинцы", — констатировал факт Гисберт.

В то же время испанского журналиста удивил тот факт, что именно Россия заинтересована в расследовании кровавых событий в Буче.