Испанский журналист Рубен Гисберт убежден, что заявления о якобы зверствах русских военных на Украине — сплошная ложь.
"Все, что нам говорили, — ложь. Бомбардировка русскими атомной электростанции — это была ложь. Что русские стреляли и не хотели гуманитарных коридоров — тоже ложь", — подчеркнул он в своем видеобращении.
Журналист заверил, что у него есть интервью с жителями Мариуполя, в котором они рассказали, что украинские военные не выпускали их из города.
"Вполне логично, что те, кто хочет, чтобы гражданские лица оставались в городах, чтобы использовать мирное население в качестве живого щита, — это украинцы", — констатировал факт Гисберт.
В то же время испанского журналиста удивил тот факт, что именно Россия заинтересована в расследовании кровавых событий в Буче.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".