Украина получит от США военную помощь на сумму 800 млн долларов

Президент США Джо Байден заявил, что Пентагон передаст Киеву гаубицы, тактические дроны и другое вооружение на сумму 800 миллионов долларов.

"(Военная помощь) призвана укрепить возможности Украины в боях на востоке страны, в Донбассе", — сказал Байден.

Также Украина получит от США экономическую помощь в размере 500 миллионов долларов, отметил американский лидер.

Байден пообещал, что Пентагон продолжит передавать Минобороны Украины разведданные.

В четверг, 21 апреля глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что страна поставила Киеву тяжёлые миномёты на сумму в десятки миллионов евро. Министр не уточнил точное количество отправленного вооружения.

По данным CNN, Белый дом обеспокоен тем, что правительство США не имеет возможности отследить, куда уходит большое количество "летальной помощи", которая передаётся ВСУ в последние месяцы. В администрации американского президента выразили тревогу по поводу того, что военная помощь "может попасть в руки "других военных и ополченцев, которых США не собирались вооружать".