EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Украина получит от США военную помощь на сумму 800 млн долларов

Мир

Президент США Джо Байден заявил, что Пентагон передаст Киеву гаубицы, тактические дроны и другое вооружение на сумму 800 миллионов долларов.

Украина получит от США военную помощь на сумму 800 млн долларов

"(Военная помощь) призвана укрепить возможности Украины в боях на востоке страны, в Донбассе", — сказал Байден.

Также Украина получит от США экономическую помощь в размере 500 миллионов долларов, отметил американский лидер.

Байден пообещал, что Пентагон продолжит передавать Минобороны Украины разведданные.

В четверг, 21 апреля глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что страна поставила Киеву тяжёлые миномёты на сумму в десятки миллионов евро. Министр не уточнил точное количество отправленного вооружения.

По данным CNN, Белый дом обеспокоен тем, что правительство США не имеет возможности отследить, куда уходит большое количество "летальной помощи", которая передаётся ВСУ в последние месяцы. В администрации американского президента выразили тревогу по поводу того, что военная помощь "может попасть в руки "других военных и ополченцев, которых США не собирались вооружать".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина пентагон джо байден
Sberbank
Новости
Forbes: Павел Дуров стал гражданином ОАЭ
FT: у жителей Германии началась паника из-за возможного отказа от газа из РФ
Испания и Европа продают свою независимость США — испанский журналист
Эксперты предрекли засевшим в катакомбах "Азовстали" нацистам судьбу крыс
Врач: из-за жирного мяса и зелени могут появиться камни в почках
Совет психолога, чтобы не стать жертвой манипулятора: "Проверяйте информацию"
Поклонская о призывах депутатов отобрать у неё награды: зря тратите время
Эстонский парламент назвал действия России на Украине "геноцидом"
Знак Академии Сухопутных войск Турции найден на теле погибшего бойца ВСУ
Байден заявил о запрете связанным с Россией судам заходить в порты Штатов
Популярное
Силовые структуры
"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"

Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".

"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"
Константин Сивков: переданные Украине истребители МиГ-29 не смогут даже взлететь
Силовые структуры
Константин Сивков: переданные Украине истребители МиГ-29 не смогут даже взлететь
Силовые структуры
Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км
Мир. Новости мира
Советник главы Крыма Крючков: жители юга Украины хотят войти в состав России
Ирина Шлионская Некоторые маньяки эпохи СССР были "образцовыми членами общества" Ирина Шлионская Анжела Якубовская Писатель Владимир Крупин: "Русский народ не злопамятный" Анжела Якубовская Дмитрий Соколов Плита Гроба Господня, возможно, хранится в России Дмитрий Соколов
Силовые структуры
Леонков рассказал о жалостливых историях украинских военнопленных
Силовые структуры
Луганскинформцентр: ВСУ уходят из района Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Жирная точка в расследовании "резни в Буче"
Силовые структуры
Жирная точка в расследовании "резни в Буче"
Последние материалы
Врач: из-за жирного мяса и зелени могут появиться камни в почках
Совет психолога, чтобы не стать жертвой манипулятора: "Проверяйте информацию"
Поклонская о призывах депутатов отобрать у неё награды: зря тратите время
Эстонский парламент назвал действия России на Украине "геноцидом"
Знак Академии Сухопутных войск Турции найден на теле погибшего бойца ВСУ
Байден заявил о запрете связанным с Россией судам заходить в порты Штатов
Болгарские спецслужбы настаивают на отказе от проведения "Бессмертного полка"
Китай не будет "завоёвывать" Тайвань, но может ударить по США
На Украине сделали проще конфискацию активов россиян
Проктолог предостерегла от употребления провоцирующих геморрой кофе и острой еды
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников