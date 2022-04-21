Россиянин, фото которого Украина использовала для фейка в Буче, обратится в суд

Житель Иркутска Игорь Тимошевский, фотографии которого украинские СМИ использовали для фабрикации фейка в Буче, собирается защищать свою репутацию в суде.

Сотрудники украинского издания "Новое время" выставили Тимошевского "причастным к преступлению в Буче", использовав его старые армейские фото из соцсетей и добавив к ним провокационные подписи, и затем опубликовав их на своём сайте.

Россиянин узнал о своём "участии" в провокации случайно. 18 апреля его проинформировали об этом друзья. Тимошевский потребовал от сотрудников СМИ удалить его фото и продуманные подписи, заверив их, что он вообще никогда не был на Украине.

Ответ сотрудников украинского СМИ был неоднозначным. Иркутянину начали угрожать, после чего предложили принять участие в терактах в Донбассе за вознаграждение в долларах. После этого пострадавший направил жалобу уполномоченному по правам человека в своём регионе.

Тимошевский объяснил, что его служба по контракту на Дальнем Востоке закончилась в 2019 году, и с тех пор он живёт в Иркутске, являясь служащим торговой компании и периодически организуя праздники в качестве хобби. Россиянин подчеркнул, что он никак не касается ни военного дела, ни политики.

"Теперь я понимаю, что другого варианта прекратить эту ложь против нашей страны, против таких же простых людей, как я, просто нет… У меня в планах довести все это до суда и постараться привлечь к этой истории как можно больше внимания и властей, и СМИ, а также дать ей огласку на международном уровне. Я буду защищать свою репутацию", — сказал пострадавший в беседе с РИА Новости.