Реабилитация свастики итальянским Corriere della Sera разозлила читателей

Итальянское издание Corriere della Sera опубликовало интервью, взятое у представителя нацбата "Азов"* Михаила Пирога. В ходе интервью боевик назвал членов экстремистской организации всего лишь патриотами Украины, защищающих за свою родину.

Свастику, нанесенную на военную форму, азовец объяснил тем, что это один из древних славянских символов, не имеющий ничего общего с нацизмом.

Итальянская аудитория бурно отреагировала на интервью, обвинив издание в пропаганде нацизма в комментариях к публикации. Отговорка Пирога по поводу славянского символа была поднята на смех, а попытка издания сделать из националиста героя подвергнута критике.

"Теперь мы возводим в славных героев наименее презентабельную часть украинской армии, тех, кто сочетает свастику с украинским флагом. Прекрасно…", - заметил Лука С.

* экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ